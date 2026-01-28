Il chiosco fantasma di Villa Bonelli sarà smantellato dopo anni di abbandono

Dopo anni di abbandono, il chiosco di Villa Bonelli sarà smantellato. La giunta Lanzi ha annunciato che, nel corso della settimana, il chiosco di via Miglioli verrà finalmente rimosso. La struttura, ormai inutilizzata, sarà smantellata per fare spazio a nuove iniziative.

La struttura era stata usata come ricovero improvvisato da persona senza fissa dimora. Danneggiata da ripetuti roghi, era diventata inutilizzabile Il chiosco di via Miglioli sarà finalmente rimosso. La notizia è stata annunciata dalla giunta Lanzi e, nel corso della settimana, verrà definitivamente smantellato. Da alcuni anni il chiosco bar di Villa Bonelli aveva smesso di fornire bevande e panini agli utenti della linea ferroviaria. Della sua vecchia funzione però aveva mantenuto arredi e frigoriferi. Ancora oggi, tra la vegetazione infestante e le transenne di ferro, ne sopravvivono un paio. Sono stati buttati e lasciati dietro alla struttura, nel corso del tempo trasformata in improvvisato rifugio per persone senza fissa dimora.🔗 Leggi su Romatoday.it

