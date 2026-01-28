Il Caso Mogale finisce al Tar | associazioni e comitati contro il mega-resort

Il Tar riceve i ricorsi di associazioni e comitati contro il mega-resort di Mogale, in contrada Ostuni. Le organizzazioni chiedono di bloccare il via libera alla costruzione di un grande complesso turistico e commerciale. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e proteste sul territorio. Ora si aspetta una nuova udienza, mentre i promotori del progetto insistono sulla validità dell’autorizzazione.

OSTUNI - Una pioggia di ricorsi amministrativi si abbatte sull'Autorizzazione Unica Zes n. 4232025, il provvedimento che dà il via libera alla realizzazione di un imponente complesso turistico-alberghiero e commerciale in contrada Mogale, a Ostuni. Legambiente Nazionale, il "Libero comitato per.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Mogale Ostuni Aeroporto di Firenze: associazioni ambientaliste contro la nuova pista. Annunciato ricorso al Tar Quattordici associazioni ambientaliste annunciano un ricorso al Tar contro il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che prevede la costruzione di una nuova pista. I comitati lanciano l’allarme e pensano il ricorso al Tar: "Un’errata valutazione del Pgt" Il Coordinamento dei comitati di quartiere di Monza ha espresso preoccupazioni riguardo al piano attuativo dell’area dell’ex Buon Pastore, ritenendo che ci siano valutazioni errate nel PGT. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mogale Ostuni Argomenti discussi: Il Caso Mogale finisce al Tar: associazioni e comitati contro il mega-resort. Libero Comitato per la Salvaguardia della Costa di Ostuni - LCSC. . Mogale, Merletto srl e Four Seasons, cambiando l'ordine degli attori il prodotto non cambia. Il Libero Comitato per la salvaguardia della Costa di Ostuni, unitamente a Legambiente comitato n - facebook.com facebook

