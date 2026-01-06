Il Parco letterario di Stefano D' Arrigo riparte | manifesto e speranza

Il Parco letterario di Stefano D'Arrigo torna a proporre iniziative e approfondimenti dedicati all’opera e alla figura dello scrittore. Un progetto che, dopo una prima fase, riprende il suo percorso con rinnovata volontà e attenzione. Attraverso eventi, pubblicazioni e incontri, il parco intende mantenere vivo il confronto e la memoria di D'Arrigo, offrendo un punto di riferimento per gli appassionati e gli studiosi della letteratura italiana.

Ci sono progetti che partono con entusiasmo e poi si fermano alla prima stazione, come treni locali che aspettano pazienti il richiamo del capostazione. Il Parco Letterario dedicato a Stefano D'Arrigo appartiene a questa categoria: nato negli anni Novanta, rimasto sulla carta, oggi sembra.

