i numeri di highguard sono crollati su steam appena due giorni dopo il lancio

Dopo appena due giorni dal lancio, i numeri di Highguard sono crollati su Steam. Il gioco non sta attirando abbastanza giocatori e rischia di non entrare nella lista dei multiplayer free-to-play di successo. Gli sviluppatori devono correre ai ripari se vogliono risollevare le sorti di questo debutto.

Highguard non sembra destinato a entrare nella lista dei debutti più riusciti nel panorama dei multiplayer free-to-play. Ebbene sì, nonostante sia stato presentato come la sorpresa finale dei The Game Awards 2025, il titolo di Wildlight Entertainment aveva inizialmente attirato molta attenzione, salvo poi perdere rapidamente slancio. I primi dati post-lancio raccontano infatti una parabola discendente molto ripida, che ha ridimensionato in pochi giorni le aspettative intorno al progetto. Secondo le statistiche di SteamDB, al momento dell’apertura dei server, il 26 gennaio, Highguard ha raggiunto un picco di 97. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play presentato ai The Game Awards 2025, sta incontrando difficoltà nel suo debutto su Steam, con oltre l’80% di recensioni negative.

