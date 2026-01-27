Il lancio di Highguard è in salita su Steam | oltre l’80% delle recensioni sono negative

Da game-experience.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play presentato ai The Game Awards 2025, sta incontrando difficoltà nel suo debutto su Steam, con oltre l’80% di recensioni negative. Un avvio che invita a riflettere sulle aspettative e sulla ricezione del pubblico nei confronti di questo titolo.

Highguard, sparatutto free-to-play presentato come titolo di chiusura agli ultimi The Game Awards 2025, ha affrontato un debutto in salita su Steam. Nonostante le aspettative elevate e l’esperienza del team di sviluppo, composto da veterani di produzioni come Apex Legends e Call of Duty, l’accoglienza iniziale del pubblico PC è stata nettamente negativa. Le recensioni degli utenti raccontano di un lancio che, almeno per ora, fatica a convincere. Al momento della pubblicazione, su circa 2.700 recensioni raccolte su Steam, solo il 18% risulta positivo, mentre oltre l’80% è negativo. I numeri di partecipazione mostrano un avvio discreto ma non eccezionale per un titolo gratuito: all’apertura dei server si è registrato un picco di circa 97. 🔗 Leggi su Game-experience.it

il lancio di highguard 232 in salita su steam oltre l821780 delle recensioni sono negative

© Game-experience.it - Il lancio di Highguard è in salita su Steam: oltre l’80% delle recensioni sono negative

Approfondimenti su The Game Awards 2025

Cuphead: strategico rpg gratuito su steam con recensioni molto positive

Final fantasy incontra bloodborne nel gioco di ruolo su steam con recensioni estremamente positive

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su The Game Awards 2025

Argomenti discussi: Highguard dà segni di vita: confermato il lancio e annunciata la presentazione dell'FPS; Highguard batte un colpo: una presentazione di lancio è in arrivo la prossima settimana; Highguard dà segni di vita a meno di una settimana dal lancio; Highguard torna con uno showcase di gameplay per il 26 gennaio.

il lancio di highguardHighguard: oltre 97mila giocatori al lancio, ma pioggia di recensioni negativeHighguard debutta con oltre 97mila giocatori su Steam, ma le recensioni degli utenti sono in gran parte negative. vgmag.it

il lancio di highguardHighguard è disponibile! Il Gameplay Showcase celebra il lancio dell'FPS gratisIl nuovo raid shooter realizzato da ex sviluppatori di Titanfall e Apex Legends è finalmente disponibile gratuitamente su PC, Xbox e PS5 ... everyeye.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.