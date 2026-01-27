Il lancio di Highguard è in salita su Steam | oltre l’80% delle recensioni sono negative
Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play presentato ai The Game Awards 2025, sta incontrando difficoltà nel suo debutto su Steam, con oltre l’80% di recensioni negative. Un avvio che invita a riflettere sulle aspettative e sulla ricezione del pubblico nei confronti di questo titolo.
Highguard, sparatutto free-to-play presentato come titolo di chiusura agli ultimi The Game Awards 2025, ha affrontato un debutto in salita su Steam. Nonostante le aspettative elevate e l’esperienza del team di sviluppo, composto da veterani di produzioni come Apex Legends e Call of Duty, l’accoglienza iniziale del pubblico PC è stata nettamente negativa. Le recensioni degli utenti raccontano di un lancio che, almeno per ora, fatica a convincere. Al momento della pubblicazione, su circa 2.700 recensioni raccolte su Steam, solo il 18% risulta positivo, mentre oltre l’80% è negativo. I numeri di partecipazione mostrano un avvio discreto ma non eccezionale per un titolo gratuito: all’apertura dei server si è registrato un picco di circa 97. 🔗 Leggi su Game-experience.it
