I ‘no’ non detti | il senso di colpa tra aspettative altrui e coerenza interna

Ogni sera molte persone si sentono sopraffatte da un senso di disagio difficile da spiegare. È il corpo che si fa sentire prima ancora che si riesca a capire cosa stia succedendo. Nodi allo stomaco, tensioni alle spalle e una stanchezza persistente si accumulano senza una ragione chiara, lasciando chi le prova confuso e in cerca di risposte.

Quante volte, a fine giornata, ci ritroviamo con una sensazione difficile da nominare, eppure così familiare? È il corpo, spesso, a parlare per primo, prima ancora che la mente comprenda: un nodo allo stomaco, una tensione alle spalle, una stanchezza che non trova una spiegazione razionale. Ognuno la avverte a modo proprio, ma il passo successivo è quasi sempre lo stesso: la mente comincia a rimuginare. Il dubbio di non aver fatto abbastanza, di aver deluso qualcuno, o di aver pronunciato un "no" che ci fa star male, o forse semplicemente ci siamo concessi un momento per noi e subito dopo arriva quella voce interiore che ci ricorda che ci siamo presi troppo tempo.

