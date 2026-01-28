I furti le spese di Capodanno e la casa di riposo in consiglio comunale
Questa sera a Tolentino i consiglieri di Fratelli d’Italia parleranno di furti, spese di Capodanno e lavori alla casa di riposo. Le interrogazioni riguardano soprattutto l’aumento dei furti avvenuti di recente e come il Comune gestisce i fondi per i servizi ai cittadini. La discussione si concentra anche sulle risorse destinate al patrimonio museale e agli interventi in casa di riposo, che alcuni ritengono non siano stati sufficienti.
L’ondata di furti, il diverso utilizzo delle risorse relative alla gestione del patrimonio museale e i lavori alla casa di riposo di Tolentino saranno al centro delle interrogazioni dei consiglieri di Fratelli d’Italia nella seduta in programma domani sera. Il capogruppo Francesco Pio Colosi, a seguito dell’aumento di furti e tentativi di furti, chiederà alla giunta Sclavi "quali misure operative sono state attivate nell’immediato, in coordinamento con la stazione dei carabinieri e la polizia locale; se è stato disposto un rafforzamento dei controlli sul territorio nelle fasce orarie serali e notturne; se sono stati previsti interventi di potenziamento della videosorveglianza comunale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
