Escalation di furti in casa | convocato il consiglio comunale aperto

Il crescente aumento di furti in abitazione ha portato alla convocazione di un consiglio comunale aperto a Pietramelara, previsto per martedì 13 gennaio alle ore 18. L'incontro si terrà nella sala consiliare del Palazzo Ducale di via Roma, con l'obiettivo di analizzare la situazione e valutare possibili interventi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Un consiglio comunale aperto con oggetto l'emergenza furti in appartamento. E' quanto convocato a Pietramelara per martedì 13 gennaio alle ore 18, presso la sala consiliare, ubicata nel Palazzo Ducale di via Roma.L'incontro sarà aperto al pubblico ed i cittadini potranno formulare proposte. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Impianto Edison, convocato a Scilla il consiglio comunale straordinario aperto Leggi anche: Torna a riunirsi il Consiglio comunale: convocato in sessione urgente La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Escalation di furti in casa: convocato il consiglio comunale aperto - E' quanto convocato a Pietramelara per martedì 13 gennaio alle ore 18, presso la sala consiliare, ubicata nel Palazzo Ducale ... casertanews.it

Furti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri - Verisure sulla Sicurezza della Casa, presentato a Roma, raccontano un fenomeno in ... tgcom24.mediaset.it

Furti in casa, boom di casi: Pisa e Modena in vetta, Roma batte Milano e 5 milioni di italiani hanno un'arma nel cassetto - Circa 14 milioni e mezzo di italiani, il 28,6% del totale, nella loro vita hanno subìto almeno un furto in casa, 8 milioni (16,1%) hanno avuto un tentativo non riuscito e 4 milioni e mezzo di ... corriereadriatico.it

Tele Club Italia. . Campania Oggi - Area Nord, è escalation di furti e rapine in casa e nei negozi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.