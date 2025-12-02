' Hot Shot' in concerto al MA Catania
Venerdì 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 23.00, appuntamento al Ma Catania con il concerto della band 'Hot Shot'. Band Rockabilly e Rock'n'roll nata dall'idea di portare i più grandi successi della scena Rock'n'roll anni 50 riarrangiati con un sound moderno e pieno di energia che vi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
