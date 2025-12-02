Natale e musica sacra ' The Messiah' di Händel con il Coro di Santo Spirito e il maestro Antonio Greco
Un grande appuntamento con la musica sacra e universale attende il pubblico ferrarese. Lunedì 8 alle 20.30 nella Chiesa di Santo Spirito verrà eseguito 'The Messiah' di Georg Friedrich Händel, uno dei capolavori più amati e solenni del repertorio barocco, nonché una delle pagine musicali più. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
