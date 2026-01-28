Gutta | mostra personale di Alessandro Brighetti

L'ex cabina Enel, costruita nel 1935 e abbandonata dagli anni '80, torna a vivere con una mostra di Alessandro Brighetti. L’artista ha trasformato gli spazi in un’esposizione multimediale, pensata appositamente per quel luogo. La riqualificazione recente, firmata da Mario Cucinella Architects, ha dato nuova vita a un luogo che ora si rivela come un’opera d’arte a cielo aperto.

Gli spazi dell'ex cabina Enel – costruita nel 1935 e abbandonata dagli anni '80, fino alla recentissima riqualificazione con un progetto di Mario Cucinella Architects – hanno ispirato Alessandro Brighetti nella concezione di Gutta: esposizione multimediale totalmente site specific e per questo.

