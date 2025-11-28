Stranger Things | la storia della serie si espande con un nuovo romanzo spinoff
Tra qualche giorno sarà messo in vendita un libro che racconterà una storia ambientata tra la quarta e la quinta stagione. La serie Stranger Things sta per concludersi, ma le storie ambientate nel mondo creato dai fratelli Duffer continueranno con un nuovo romanzo spinoff. Al centro della trama del libro, che sarà in vendita negli Stati Uniti il 2 dicembre, ci sarà Nancy Wheeler, il personaggio interpretato da Natalia Dyer nel progetto targato Netflix. Cosa racconterà il libro spinoff Il romanzo di Stranger Things sarà intitolato One Way or Another ed è stato scritto dalla sceneggiatrice Caitlin Schneiderhan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La quinta e ultima stagione di Stranger Things Quando, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, arriverà su Netflix l’episodio finale di Stranger Things, saranno passati ormai quasi dieci anni dal debutto della serie, che avvenne un venerdì di luglio del 201 - facebook.com Vai su Facebook
Sottosopra Stranger Things sta per finire, vuoi vedere che finalmente dimentichiamo gli Anni 80? Di @maxarcidiacono linkiesta.it/2025/11/strang… via @Linkiesta Vai su X
“Stranger Things 5”: la nuova stagione è pura gioia per gli occhi - D opo un’attesa infinita, da oggi su Netflix sono disponibili i primi 4 episodi dell’ultima stagione della serie cult Stranger Things 5. Segnala iodonna.it
Stranger Things – Stagione 5 debutta con il punteggio RT più basso di sempre - Scopri perché Stranger Things 5 debutta con il punteggio Rotten Tomatoes più basso di sempre e cosa significa per la stagione finale. cinefilos.it scrive
Stranger Things 5: recensione del primo volume - Camp Hero Productions, 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre. Scrive filmpost.it