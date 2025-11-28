Stranger Things | la storia della serie si espande con un nuovo romanzo spinoff

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra qualche giorno sarà messo in vendita un libro che racconterà una storia ambientata tra la quarta e la quinta stagione. La serie Stranger Things sta per concludersi, ma le storie ambientate nel mondo creato dai fratelli Duffer continueranno con un nuovo romanzo spinoff. Al centro della trama del libro, che sarà in vendita negli Stati Uniti il 2 dicembre, ci sarà Nancy Wheeler, il personaggio interpretato da Natalia Dyer nel progetto targato Netflix. Cosa racconterà il libro spinoff Il romanzo di Stranger Things sarà intitolato One Way or Another ed è stato scritto dalla sceneggiatrice Caitlin Schneiderhan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

stranger things la storia della serie si espande con un nuovo romanzo spinoff

© Movieplayer.it - Stranger Things: la storia della serie si espande con un nuovo romanzo spinoff

Scopri altri approfondimenti

“Stranger Things 5”: la nuova stagione è pura gioia per gli occhi - D opo un’attesa infinita, da oggi su Netflix sono disponibili i primi 4 episodi dell’ultima stagione della serie cult Stranger Things 5. Segnala iodonna.it

stranger things storia serieStranger Things – Stagione 5 debutta con il punteggio RT più basso di sempre - Scopri perché Stranger Things 5 debutta con il punteggio Rotten Tomatoes più basso di sempre e cosa significa per la stagione finale. cinefilos.it scrive

stranger things storia serieStranger Things 5: recensione del primo volume - Camp Hero Productions, 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre. Scrive filmpost.it

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things Storia Serie