Tra qualche giorno sarà messo in vendita un libro che racconterà una storia ambientata tra la quarta e la quinta stagione. La serie Stranger Things sta per concludersi, ma le storie ambientate nel mondo creato dai fratelli Duffer continueranno con un nuovo romanzo spinoff. Al centro della trama del libro, che sarà in vendita negli Stati Uniti il 2 dicembre, ci sarà Nancy Wheeler, il personaggio interpretato da Natalia Dyer nel progetto targato Netflix. Cosa racconterà il libro spinoff Il romanzo di Stranger Things sarà intitolato One Way or Another ed è stato scritto dalla sceneggiatrice Caitlin Schneiderhan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things: la storia della serie si espande con un nuovo romanzo spinoff