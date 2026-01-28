Monaco Juve 0-0 LIVE | gol annullato a Balogun spinta su Kalulu

Questa sera la partita tra Monaco e Juventus finisce 0-0. Nel corso del match, un gol di Balogun viene annullato per fuorigioco. I bianconeri chiedono anche un rigore per una presunta spinta su Kalulu, ma l’arbitro non fischia nulla. La Juventus mantiene il punto in classifica, mentre il Monaco si ferma senza segnare. La partita si è giocata sotto una pioggia battente e ha visto poche occasioni da rete da entrambe le squadre.

di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all’ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. 16? AMMONITO MONACO – Cartellino giallo ai danni di Pocognoli per proteste. 15? GOL ANNULLATO – Rete del vantaggio del Monaco annullato: Balogun ha spinto Kalulu, fischiato fallo ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Monaco Juve 0-0 LIVE: gol annullato a Balogun, spinta su Kalulu Approfondimenti su Monaco Juve Juve Udinese Coppa Italia 1-0 LIVE: gol annullato agli ospiti, aveva trovato il gol Ehizibue Pisa Juve 0-1 LIVE: gol del vantaggio per i bianconeri! Kalulu tocca da due passi! Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Monaco Juve Argomenti discussi: Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Champions League, Monaco-Juventus: pronostici, migliori quote e scommesse; Fuoco Monaco, dentro o fuori con la Juve. Pogba sparito, Zakaria netto: Ci vergogniamo; Pronostico Monaco-Juventus quote 8ª giornata Champions. Monaco-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Perin rischia un pasticcio enormeLa diretta live di Monaco-Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Monaco-Juventus 0-0, leggerezza di Perin. Akliouche sbaglia il tiro10’ - Openda prova il dribbling in area e cade a terra, ma per l’arbitro non c’è nulla e lascia correre. I bianconeri non protestano. 8' - Golovin interviene ... tuttojuve.com #Juve a #Monaco, la formazione ufficiale di #Spalletti: scelte clamorose h7.cl/1nHOK x.com Juve a Monaco, la formazione ufficiale di Spalletti: scelte clamorose https://h7.cl/1nHOK - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.