Concerto di Natale a Villa Selvatico con Alessandro Cesaro

Nel suggestivo salone affrescato di Villa Selvatico, si svolge un concerto di Natale con il pianista Alessandro Cesaro. L'evento, che unisce musica e atmosfera festiva, offre un'occasione speciale per immergersi nell'incanto delle festività in un contesto storico e raffinato.

Nel salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, un concerto di Natale con il pianista Alessandro Cesaro.Appuntamento il 26 dicembre alle 17.30.Un’antologia di autori dell’ottocento pianistico. Il concerto si apre con il primo romanticismo di Franz Schubert, rappresentato da una. Padovaoggi.it

