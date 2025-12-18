L'incredibile storia di Balthazar il gipeto più anziano al mondo salvato da chi lo aveva liberato negli anni 80

Lungo le vette delle Alpi francesi, una straordinaria storia di rinascita si è riaccesa. Balthazar, il gipeto più anziano al mondo, dopo anni di presunta scomparsa, è stato ritrovato e salvato da chi lo aveva liberato negli anni ’80. Un simbolo di speranza e resilienza, testimone di decenni di natura e di amore per la conservazione. Un racconto che ci ricorda quanto possa essere potente il legame tra uomo e fauna selvatica.

Dato per morto dal 2016, Balthazar, il gipeto più anziano mai osservato in natura, è stato ritrovato e salvato sulle Alpi francesi dalle stesse persone che lo avevano liberato per la prima volta quasi 40 anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

