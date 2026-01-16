ENHYPEN con THE SIN | VANISH reinventano il linguaggio del racconto K-pop

ENHYPEN, con il loro nuovo mini album “THE SIN: VANISH”, continuano a sviluppare un universo narrativo nel panorama K-pop. Questo progetto rappresenta più di una semplice raccolta musicale, contribuendo a ridefinire la narrazione e l’immaginario del genere. Un lavoro che approfondisce la dimensione artistica e creativa del gruppo, offrendo ai fan un ulteriore capitolo di una storia complessa e coinvolgente.

Gli ENHYPEN non pubblicano un semplice mini album, ma aggiungono un nuovo capitolo a un universo che negli ultimi anni è diventato uno dei progetti narrativi più complessi del pop coreano. Con THE SIN: VANISH, la loro mitologia vampirica evolve verso un territorio più adulto e drammatico, dove le emozioni non sono più ecos di un concept, ma lo scheletro stesso dell'intero progetto. La forza del loro immaginario non nasce oggi: parte dai primi segnali seminati nei videoclip di "Drunk-Dazed" e "Fever", passa per il webtoon Dark Moon: The Blood Altar, approda all'adattamento anime e continua a espandersi come una saga transmediale che vive su più piattaforme contemporaneamente.

