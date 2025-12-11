Roddick svela un aneddoto su Agassi | Mi diede dell’imbecille

Durante il suo podcast “Serve”, l’ex tennista Andy Roddick ha condiviso un aneddoto inaspettato su Andre Agassi, rivelando come il campione statunitense gli abbia rivolto insulti, definendolo un “imbecille”, per poi scusarsi successivamente. Un episodio che mette in luce aspetti meno noti dei grandi protagonisti del tennis.

Lo statunitense Andy Roddick ha svelato nel corso del proprio podcast “ Serve ” come il connazionale Andre Agassi una volta lo abbia definito un idiota, salvo poi scusarsi per il proprio comportamento. L’episodio accadde a Melbourne, alla vigilia degli Australian Open. Il racconto di Roddick: “ Ricordo che ero in tour con Andre. E i grandi giocatori hanno questa capacità di prendere qualcosa che sembra molto stressante o difficile e spiegarlo in modo molto semplice. Una volta eravamo in Australia, ed era uno di quei giorni in cui fuori sembrava un forno. C’erano circa 40° C in campo ed il vento soffiava. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roddick svela un aneddoto su Agassi: “Mi diede dell’imbecille”

