Taulant Toma evade per la quarta volta | la prima fuga da Terni nel 2009
Taulant Toma, 41 anni, albanese, è evaso per la quarta volta. L’ultima fuga è avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 dicembre dal carcere di massima sicurezza di Milano Opera: il detenuto avrebbe segato le sbarre della finestra e si sarebbe calato con lenzuola annodate.La vicenda riporta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
