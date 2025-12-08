Taulant Toma evade per la quarta volta | la prima fuga da Terni nel 2009

Ternitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taulant Toma, 41 anni, albanese, è evaso per la quarta volta. L’ultima fuga è avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 dicembre dal carcere di massima sicurezza di Milano Opera: il detenuto avrebbe segato le sbarre della finestra e si sarebbe calato con lenzuola annodate.La vicenda riporta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

