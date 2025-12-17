Bambini e smartphone Giuseppe Lavenia | Mai prima dei 14 anni e vietato regalarlo Baby pc o tablet? Anticamera dell' abitudine spengono l' emotività

L'uso degli smartphone nei bambini è al centro di un dibattito tra esperti. Giuseppe Lavenia sottolinea l'importanza di limitare l'accesso prima dei 14 anni e di evitare regali. Secondo lui, i dispositivi come tablet e baby PC favoriscono l'abitudine e riducono l'emotività, mentre la vera crisi dell'infanzia deriva dalla mancanza di un'adeguata educazione da parte degli adulti.

«La prima infanzia non è in crisi per colpa degli schermi. È in crisi perché gli adulti hanno iniziato a delegare la fatica di educare». Le parole del Dott.. Leggo.it

Bambini e smartphone, come evitare la dipendenza i consigli dello psicologo

