La storia di Giulio vivo per miracolo della scienza dopo la malattia

Questa mattina a Forlì, la storia di Giulio ha fatto il giro di tutti. Dopo settimane di battaglie, lui è vivo per miracolo, grazie anche alla scienza. La sua famiglia ha vissuto un tormento, ma alla fine ha vinto la speranza. La notizia rimbalza tra i cittadini, che ora si chiedono come siano cambiate le cose in quei giorni difficili.

Forlì, 28 gennaio 2026 – Ci sono mattine che non iniziano con una campanella, ma con un’emozione condivisa. Questa è cominciata così, al Centro Salesiano Cnos-Fap di Forlì: nel silenzio attento di ragazzi che ascoltavano la storia di un giovane come loro tornato indietro da un confine sottile, quello tra la vita e la morte. Giulio Orioli ha 25 anni, è forlivese, laureato in Economia e Commercio. La scorsa estate una malattia rarissima, causata da una tossina prodotta da un comune batterio, lo ha portato d’urgenza in ospedale. La sua sola presenza, oggi, vale più di molte parole. Barbero: “Il Medioevo non è mai esistito, è un’invenzione del Rinascimento (e body shaming storico)” L’incontro al Centro Salesiano Cnos-Fap forlivese per far conoscere la storia di Giulio . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia di Giulio, vivo per miracolo (della scienza) dopo la malattia Approfondimenti su Giulio Vivo Filippo Baroncini: “Un miracolo essere vivo. C’è qualcosa che ancora mi tormenta dopo la caduta” Dopo la fine della storia con Giulio Berruti, Maria Elena Boschi è di nuovo felice con Roberto Vaccarella, avvocato romano al suo fianco da qualche mese Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giulio Vivo Argomenti discussi: Giulio Regeni, 10 anni dal rapimento del giovane ricercatore ucciso in Egitto; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; La storia di Giulio Regeni è di tutti noi perché tocca i diritti essenziali dell'uomo; Giulio Regeni, Tutto il male del mondo in un docufilm. Mille chilometri in bici per tornare a casa, la storia di Giulio GiuntaIn occasione del Giorno della Memoria, il Consiglio Valle ha scelto di ricordare la storia di Giulio Giunta, alpino valdostano deportato nei campi di prigionia tedeschi negli ultimi anni della Seconda ... ansa.it La nuova vita di Giulio Luttazi al Granarone, dalla paura alla rinascita dopo il trapiantoLa mamma Roberta ha scritto un libro sulla sua storia: L’esercito dei giusti. Sarà presentato sabato prossimo ... civonline.it VIDEO | Mille chilometri in bici da Dachau ad Aosta, la storia di Giulio Giunta - facebook.com facebook In occasione dei 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni, esce un docufilm che ne ripercorre la storia. Ne abbiamo parlato con il regista, Simone Manetti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.