Giovani talenti e ricerca coreografica | applausi a Casagiove per Luigi Liccardo

La serata al Teatro Civico 14 di Casagiove si è chiusa con un grande applauso. Gli artisti della seconda edizione del “Research Contemporary Project” di Luigi Liccardo hanno mostrato talento e passione, portando in scena coreografie innovative e coinvolgenti. La platea ha risposto con entusiasmo, premiando il duro lavoro dei giovani ballerini e coreografi presenti.

di Massimiliano Craus Serata chiusa con un fragoroso applauso del Teatro Civico 14 di Casagiove, tutto dedicato agli artisti della seconda edizione del “Research Contemporary Project” di Luigi Liccardo. Una serata che sarà ricordata per la trasversatilità delle esperienze coreografiche e della messinscena di quattro titoli, con la bella gioventù danzante al centro del progetto. È così che Luigi Liccardo ha voluto debuttare con il progetto di Research, ovvero una ricerca a 360° voluta fortemente per i giovani talenti sempre più ambiziosi, almeno quanto un ispirato Luigi Liccardo, stavolta protagonista nella doppia veste di direttore artistico e coreografo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Casagiove Teatro Biogem, continua la formazione di giovani talenti della ricerca scientifica Biogem prosegue il suo impegno nella formazione di giovani ricercatori. Imprese: Open smact, piattaforma collaborativa che connette impresa ricerca e giovani talenti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Casagiove Teatro Argomenti discussi: Attrazione e permanenza dei giovani talenti, via ai progetti della Regione; Biogem, continua la formazione di giovani talenti della ricerca scientifica; Dal 25 al 27 febbraio torna il Social Innovation Campus, per valorizzare i talenti dei giovani e costruire luoghi di futuro; Valorizzazione dei giovani talenti: al via il progetto da 1,3 milioni finanziato dalla Regione. Giovani talenti e ricerca coreografica: applausi a Casagiove per Luigi Liccardodi Massimiliano Craus Serata chiusa con un fragoroso applauso del Teatro Civico 14 di Casagiove, tutto dedicato agli artisti della seconda edizione del Research Contemporary Project di Luigi Liccard ... ildenaro.it Fondazione Armr: la XXXIII Cerimonia premia la ricerca scientifica e i giovani talentiA Bergamo consegnate borse di studio, grant di ricerca e Career Development Program per un totale di 336mila euro, a sostegno dei giovani ricercatori nel campo delle malattie rare ... bergamonews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.