Aggiudicata la vendita dell' albergo Capo Peloro l' hotel era sotto curatela fallimentare

È stata conclusa con successo la vendita dell'albergo Capo Peloro Resort, precedentemente sotto pignoramento e curatela fallimentare. L'operazione rappresenta un passo importante per il rilancio della struttura e la ripresa delle attività commerciali collegate, segnando un nuovo capitolo per il noto hotel situato nella zona di Capo Peloro.

E' stata aggiudicata la vendita dell'albergo Capo Peloro Resort che era sotto pignoramento e curatela fallimentare. Top secret i nomi degli acquirenti in attesa che il tribunale emetta il decreto di vendita e il gruppo privato, indiscrezioni parlano di una società del Nord Italia, che ha rilevato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

#BLOCCO ASTA DA DEBITO BANCARIO: BLOCCO DELL'ASTA IMMOBILIARE A SETTE GIORNI DALLA VENDITA. ACCORDO TRANSATTIVO SALVA LA CASA FAMILIARE Creditore accetta riduzione del debito da € 267.000,00 a € 160.000,00 - Un caso em - facebook.com Vai su Facebook