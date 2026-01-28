Giornata della memoria | il presidente Mattarella premia la scuola di Polcenigo

La scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di Polcenigo ha ricevuto un riconoscimento dal presidente Mattarella. Durante le celebrazioni della Giornata della Memoria, una delegazione di studenti della seconda classe ha incontrato il capo dello Stato e ha ricevuto il premio ufficiale. È stata una giornata di emozioni e di grande orgoglio per la scuola e per il paese.

Una delegazione della classe seconda della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di Polcenigo è stata premiata dal presidente Mattarella in occasione celebrazione del Giornata della Memoria. Una cerimonia - alla quale hanno preso parte il presidente dell’unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e la senatrice a vita Liliana Segre sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau - che è stata preceduta da un momento dedicato alle scuole. Il Capo dello Stato ha presenziato alle premiazioni degli istituti vincitori del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah", promosso dal ministero dell’istruzione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Polcenigo Giovanni Pascoli Lucca accoglie il presidente della Repubblica Mattarella: la visita alla Scuola Alti Studi Giornata della Memoria a scuola; scarica il materiale documentale dell’ITET Einaudi di Bassano del Grappa Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, invita a riflettere sugli eventi storici del passato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Polcenigo Giovanni Pascoli Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Rai per il Giorno della Memoria; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo. Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Giorno della Memoria, il rabbino Sermoneta: «La Shoah è irripetibile». Stefani: «Essere qui è un dovere». Zaia indossa la kippahVENEZIA - Il 27 gennaio, una data che porta con sé un monito silenzioso che attraversa i decenni. Nel Giorno della Memoria, l'apertura dei cancelli di Auschwitz torna a interpellare ... ilgazzettino.it La classe III G per la GIORNATA DELLA MEMORIA #IstitutoMorano #Caivano #Napoli #27Gennaio #Martedi #Shoah facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.