In Abruzzo è emergenza gioco d' azzardo | l' importo medio pro capite è di 2.039 euro

Abruzzo peggio dell'Italia per quanti riguarda il gioco d'azzardo. Secondo i dati Federconsumatori riferiti al 2024, l’importo medio pro capite delle giocate sul complesso della popolazione residente è stato di 2.039 euro per il gioco nei luoghi fisici (rispetto a 1.563 di media nazionale). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

