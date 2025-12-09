In Abruzzo è emergenza gioco d' azzardo | l' importo medio pro capite è di 2.039 euro
Abruzzo peggio dell'Italia per quanti riguarda il gioco d'azzardo. Secondo i dati Federconsumatori riferiti al 2024, l’importo medio pro capite delle giocate sul complesso della popolazione residente è stato di 2.039 euro per il gioco nei luoghi fisici (rispetto a 1.563 di media nazionale). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Le "truffe romantiche" sono un'emergenza nazionale, l'Abruzzo fra le regioni meno a rischio
Nonostante le truffe romantiche siano un'emergenza nazionale, in Abruzzo in pochi cadono nella trappola digitale
Teramo: Fratelli d'Italia chiede un Tavolo Tecnico in Prefettura sull'emergenza cinghiali -TRSP- Abruzzo news del 08-12-25 - facebook.com Vai su Facebook
L'Abruzzo, negli ultimi anni, ha affrontato emergenze inaudite e la Protezione civile ha dimostrato una dedizione eccezionale, ponendosi come modello nazionale. Con VOLONTÀ-RI DI FUTURO celebriamo i 9.000 volontari abruzzesi. L'Abruzzo vi è grato. Siet Vai su X
In Abruzzo è emergenza gioco d'azzardo: l'importo medio pro capite è di 2.039 euro - I dati dell'Unsic in occasione della presentazione del libro “Skin player” di Massimo Persia, medico romano di origini abruzzesi, specializzato nelle dipendenze. Riporta ilpescara.it
