Inter Under 23 si lavora ad un super colpo per la difesa | ecco il giocatore nel mirino

Inter Under 23 si prepara a sorprendere i propri tifosi con un importante acquisto in difesa. La società è al lavoro per portare a termine un colpo di grande livello, rafforzando la retroguardia e puntando a migliorare la rosa a disposizione di mister Vecchi. L’obiettivo è creare una squadra competitiva e pronta a conquistare nuovi traguardi nel settore giovanile e non solo. Restate aggiornati per scoprire il nome del nuovo rinforzo.

© Internews24.com - Inter Under 23, si lavora ad un super colpo per la difesa: ecco il giocatore nel mirino Inter News 24 Inter Under 23, società al lavoro sul mercato per regalare a mister Vecchi un grande colpo per la retroguardia. Ecco chi è il giocatore nel mirino. Il mercato invernale si avvicina e la dirigenza dei nerazzurri sembra intenzionata a rinforzare il progetto della seconda squadra. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, l' Inter U23 starebbe monitorando con estrema attenzione il profilo di Lorenzo Tosto, promettente difensore centrale classe 2006 attualmente in forza all'Empoli. LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Figlio d'arte e dotato di una struttura fisica imponente abbinata a una buona lettura del gioco, Tosto rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano, nonostante una stagione che finora lo ha visto ai margini del progetto tecnico dei toscani.

Arzignano Valchiampo - Inter U23 1-1 Gli Highlights

Inter Milan Target Revenge In First Supercoppa Italiana Appearance Under Cristian Chivu x.com

Inter Under 23-Giana Erminio 0-1, le fotografie del match del nostro fotografo Fabrizio Balconi - facebook.com facebook

