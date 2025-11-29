laria D?Amico il calcio la morte della sorella l?amore per Gigi Buffon e il rapporto con Alena Seredova | Rovinafamiglie? Ho seguito il cuore

Leggo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria D?Amico è l?ospite della puntata di Ballando con le Stelle sabato 29 novembre 2025. La celebre giornalista e conduttrice è ballerina per una notte e. 🔗 Leggi su Leggo.it

laria damico il calcio la morte della sorella lamore per gigi buffon e il rapporto con alena seredova rovinafamiglie ho seguito il cuore

© Leggo.it - laria D?Amico, il calcio, la morte della sorella, l?amore per Gigi Buffon e il rapporto con Alena Seredova: «Rovinafamiglie? Ho seguito il cuore»

Leggi anche questi approfondimenti

laria damico calcio morteIlaria D'Amico e la sorella morta di tumore: «Provai a nasconderle la verità, pregavo Dio di salvarla. Buffon? È più religioso di me» - Al settimanale DiPiù la giornalista e conduttrice televisiva ... Segnala msn.com

Calcio: Ilaria D'Amico torna in video su Sky per gli Europei - Se la Nazionale di Antonio Conte in vista degli Europei perde pezzi causa infortuni, quella di Sky ritrova il suo elemento più pregiato: Ilaria D'Amico, dopo sette mesi di assenza dal ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Laria Damico Calcio Morte