Le tensioni tra Israele e Gaza si fanno sempre più intense. Dopo il nuovo passo del piano di Trump, che punta a creare un organismo più potente dell’ONU, le ostilità aumentano. La regione si trasforma in un laboratorio di guerra urbana, con scontri e bombardamenti che coinvolgono civili e militari. La situazione resta molto volatile e nessuno si aspetta una soluzione immediata.

In questi giorni si è tornato a parlare di Israele e Gaza a seguito del recente passaggio alla fase due del piano di pace proposto dal presidente americano Trump, che prevede la creazione del Board of Peace che dovrebbe non solo supervisionare la pace in Medio Oriente ma addirittura superare l’ONU. Tuttavia il cessate il fuoco a Gaza, concordato a ottobre, è in stallo da mesi, con Israele e Hamas che si scambiano reciproche accuse per le ripetute esplosioni di violenza in cui sono stati uccisi diversi soldati israeliani e centinaia di palestinesi (le violazioni di Israele sono decine anche sul confine Nord in Libano). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza come laboratorio della guerra urbana moderna

Approfondimenti su Gaza War

Osimo si trasforma in un laboratorio di resilienza urbana, unendo scienza, territorio e comunità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gaza War

Argomenti discussi: La Palestina come laboratorio di dominio e controllo. Prima parte - Pressenza; Come parlare della Shoah dopo Gaza?; Hamas e day after a Gaza: il nodo di polizia, impiegati pubblici e disarmo; La Shoah e Gaza. Ecco la Memoria usata come trappola contro gli ebrei.

Gaza come Auschwitz. ProPal e guru di sinistra infangano la ShoahLo sfregio va in scena anche durante il Giorno della Memoria, praticamente senza sosta. Come quello che domani organizzeranno nei pressi di Montecitorio, in piazza Capranica, il movimento degli studen ... msn.com

Gaza, l'Idf ha trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano. LIVEAriferirlo è stata Channel 12. Le truppe israeliane hanno operato diverse ore per rinvenire i resti della salma del sergente. Il lavoro dei militari si è concentrato soprattutto in un cimitero nel nor ... tg24.sky.it

A Davos si costruisce il plastico. A Gaza si brucia plastica per scaldarsi. È il contrasto che regge tutta la giornata e rende superfluo ogni commento aggiuntivo. Mentre il Board of Peace si presenta come laboratorio del “dopo”, a Khan Younis le famiglie rovistan x.com

Giulio Cavalli. . A Davos si costruisce il plastico. A Gaza si brucia plastica per scaldarsi. È il contrasto che regge tutta la giornata e rende superfluo ogni commento aggiuntivo. Mentre il Board of Peace si presenta come laboratorio del “dopo”, a Khan Younis le f - facebook.com facebook