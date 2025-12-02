Milan Mouzakitis | Modric è il mio idolo Quando ho tempo lo guardo sempre

Intervenuto all'evento Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiacos, ha parlato così di Luka Modric del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Mouzakitis: “Modric è il mio idolo. Quando ho tempo lo guardo sempre”

