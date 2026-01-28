Furto di dati dall' app Muvt l' amministratore unico di Amtab | Salvi quelli sensibili

L'azienda di trasporto pubblico Amtab ha confermato che i dati rubati dall'app Muvt tra il 29 e il 30 marzo sono stati in parte recuperati. L'amministratore unico ha rassicurato gli utenti, spiegando che le informazioni più sensibili sono state salvate e che non ci sono rischi di frodi. Dopo aver annunciato il furto qualche giorno fa, l'azienda ha fatto il punto sui passaggi per mettere in sicurezza i dati e garantire la privacy dei cittadini.

D'Amore è stato audito nelle Commissioni comunali sull'episodio di marzo 2025. La replica alla polemica sulle mail di pochi giorni fa agli utenti: "Molti di loro già informati in autunno. Noi abbiamo ottemperato a richiesta del garante" Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, che aveva preoccupato migliaia di utenti, l'azienda di trasporto pubblico Amtab ha chiarito punto per punto i vari passaggi del furto di dati avvenuto tra il 29 e il 30 marzo 2025 ai danni dell'app Muvt, utilizzata dai cittadini per acquistare biglietti e abbonamenti bus, ma anche per pagare i grattini riguardanti la sosta delle autovetture a Bari.

