Una banda di giovani ha preso d’assalto il liceo “Carducci” a Viareggio, rubando 16 cellulari da una classe. Sono scappati via in autobus, ma sono stati subito intercettati dalla Polizia. Ora gli investigatori cercano di capire se si tratta di un episodio isolato o di un fenomeno più ampio tra i ragazzi della zona.

Viareggio, 28 gennaio 2026 – Rubano i cellulari di una classe del liceo e scappano in autobus, ma vengono presto intercettati dalla Polizia. È quanto successo a Viareggio, protagonista il Liceo Classico Carducci. Nella mattinata del 27 gennaio viene segnalato il furto: da un’aula dell’istituto sono scomparsi 16 telefoni cellulari e una tessera bancomat. L’intervento della Squadra Volante del Commissariato di Viareggio permette di individuare i soggetti colpevoli del crimini: due soggetti estranei alla comunità scolastica, che dopo il furto si sono allontanati utilizzando un autobus diretto a Massarosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto al liceo “Carducci”, rubano 16 cellulari e scappano con l’autobus

Approfondimenti su Liceo Carducci

A Cassino, un furto di pesce di alto valore avvenuto all’interno di un supermercato ha portato alla fuga dei responsabili lungo la Casilina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Liceo Carducci

Argomenti discussi: Furto di cellulari nell’aula del liceo. Ritrovati col Gps; Furto di cellulari nell’aula del liceo Ritrovati col Gps.

Furto al liceo Carducci, rubano 16 cellulari e scappano con l’autobusIl 27 gennaio la segnalazione del furto dei cellulari e di una tessera bancomat: il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso il recupero della refurtiva e l’arresto dei colpevoli ... lanazione.it

Furto al Liceo Carducci di Viareggio: 16 telefoni e un bancomat rubati Un arresto e una denunciaFurto questa mattina al Liceo Classico 'Carducci' di Viareggio, dove due malviventi hanno rubato 16 telefoni cellulari e un bancomat da un'aula ... gonews.it

FURTO AL LICEO DI SANGANO: DANNI DA MIGLIAIA DI EURO https://www.torinocintura.it/2026/01/27/furto-al-liceo-di-sangano-danni-da-migliaia-di-euro #sangano #furti #scuola #danni #valsusaoggi facebook

Un altro furto al liceo Michelangiolo, è il secondo in pochi giorni x.com