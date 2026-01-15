Cassino furto gourmet al supermercato | rubano pesce costoso e scappano sulla Casilina
A Cassino, un furto di pesce di alto valore avvenuto all’interno di un supermercato ha portato alla fuga dei responsabili lungo la Casilina. I ladri, tentando di confondersi tra i clienti e nascondendo la refurtiva, sono stati tuttavia intercettati e fermati dopo pochi chilometri. L’episodio sottolinea l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di un’attenta sorveglianza nei punti vendita.
Pensavano di farla franca confondendosi tra i clienti e nascondendo la refurtiva, ma la loro fuga è durata pochi chilometri. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 gennaio, i Carabinieri del N.O.R. (Aliquota Radiomobile) della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato tre persone per furto aggravato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Minacciano il vigilante dopo il furto al supermercato, scappano ma finiscono in manette
Leggi anche: Minacciano il vigilante dopo il furto al supermercato, scappano ma finiscono arrestati
Cassino – Furto aggravato sulla Casilina, carabinieri fermano tre ladri in fuga - Continua l’attività dei Carabinieri di Pontecorvo al fine di contrastare il fenomeno dei furti, specie ai danni di attività ... ilpuntoamezzogiorno.it
Ad inizio dicembre il tentato furto, a fine anno sono state prese le misure del vetro infranto. Poi il nulla facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.