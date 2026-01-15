Cassino furto gourmet al supermercato | rubano pesce costoso e scappano sulla Casilina

A Cassino, un furto di pesce di alto valore avvenuto all’interno di un supermercato ha portato alla fuga dei responsabili lungo la Casilina. I ladri, tentando di confondersi tra i clienti e nascondendo la refurtiva, sono stati tuttavia intercettati e fermati dopo pochi chilometri. L’episodio sottolinea l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di un’attenta sorveglianza nei punti vendita.

Ad inizio dicembre il tentato furto, a fine anno sono state prese le misure del vetro infranto. Poi il nulla facebook

