furti di profumi e friggitrici ad aria colpi anche a lainate e origgio due rumeni arrestati

Due uomini rumeni sono stati arrestati questa mattina dopo una serie di furti di cosmetici, profumi e friggitrici ad aria nelle zone di Lainate e Origgio. Le indagini sono partite dopo alcune denunce di cittadini e sono culminate con l’arresto di uno dei sospetti, mentre l’altro è ancora ricercato. Durante le perquisizioni, sono stati trovati alcuni degli oggetti rubati e sono stati denunciati altri complici.

