Arrestati due uomini per 58 furti nel Nord Italia colpi anche nel Veronese

Due uomini di 39 e 51 anni sono stati arrestati nel Piacentino, a Cadeo e Castell'Arquato, nel tardo pomeriggio di ieri, 1 dicembre, dopo le condanne definitive emesse dalla Corte d’Appello di Brescia. I due, accusati di far parte di un’associazione criminale, dovranno scontare pene pesanti per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

