forse mark rutte sta esagerando con le sviolinate a trump

Il premier olandese Mark Rutte si è lasciato andare a troppi elogi nei confronti di Trump, suscitando qualche perplessità tra i suoi colleghi europei. Mentre Rutte dice di aver ottenuto risultati importanti, altri leader temono che le sue sviolinate possano tornare a danno dell’unità europea. La discussione è accesa, e il rischio che questa strategia possa complicare le cose non passa inosservato.

Il segretario generale della NATO ha ottenuto qualche risultato, ma secondo alcuni leader europei è una tattica rischiosa Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha basato i suoi rapporti con Donald Trump sulla tattica di ricoprirlo di complimenti, a volte con formule esagerate e molto ruffiane. In questo modo, Rutte è effettivamente riuscito a ottenere alcuni risultati. Un numero crescente di paesi europei della NATO però ritiene che stia esagerando con la piaggeria e che le sue lodi sperticate a Trump delegittimino l’alleanza sul lungo periodo. Si è visto bene lunedì. In un’audizione al Parlamento Europeo Rutte ha usato la stessa retorica di Trump quando accusa i paesi europei di essere subalterni agli Stati Uniti per la sicurezza, e di non pagare abbastanza per la propria difesa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

