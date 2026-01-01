Forbidden fruit anticipazioni al 10 gennaio | Caner e Zehra passano la notte insieme
Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 4 al 10 gennaio. La soap non sarà trasmessa in daytime martedì 6, ma andrà in onda in prima serata giovedì 8. Tra gli episodi di questa settimana, Caner e Zehra trascorreranno la notte insieme, un evento che influenzerà lo sviluppo della trama. Continuate a seguire gli aggiornamenti per scoprire gli sviluppi della vicenda.
Forbidden fruit, anticipazioni dal 4 al 10 gennaio. Ricordiamo che la soap non andrà in onda in daytime martedì 6, ma sarà in prime time giovedì 8. Yildiz conduce Zeynep a casa di Alihan con un pretesto. Zeynep è convinta che la coppia stia attraversando un momento di crisi, senza immaginare che si tratti invece . 🔗 Leggi su 2anews.it
