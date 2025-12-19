Fontana di Trevi dal 1° febbraio due euro per l’ingresso al catino

Dal 1° febbraio 2026 sarà introdotto un biglietto a pagamento per sei siti museali e monumentali fino a oggi a ingresso gratuito. Si tratta del catino della Fontana di Trevi, la Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il Museo Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti e il Museo Pietro Canonica. “L’area circoscritta del catino della Fontana di Trevi avrà un ticket di due euro. Stimiamo potrà limitare la congestione. Stimiamo circa 6 milioni di euro l’anno “, fa sapere il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in conferenza stampa ai Musei Capitolini. Gratis per i residenti. “L’obbligo di ticket di due euro per accedere al catino della Fontana di Trevi sarà attivo dalle 9 di mattina alle 22 di sera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

