A pochi giorni dalla conclusione dei lavori, il Comune riceve nuove risorse per abbellire la rotatoria di Bonascola. I fondi arriveranno presto e serviranno a migliorare ulteriormente l’aspetto dell’area, ancora fresca di interventi. Durante il consiglio comunale sono state annunciate queste novità, che puntano a rendere l’incrocio più curato e più sicuro per tutti.

In arrivo ulteriori risorse per l’aa intorno alla rotatoria di Bonascola. A pochi giorni dalla fine dei lavori della tanto chiacchierata rotatoria, su cui l’intervento di completamento ha richiesto tempo, sono arrivate durante il consiglio comunale altre novità per il futuro dell’area. Si tratta di una spesa di ben 400mila euro che il Comune ha già messo a bilancio per restituire maggior decoro all’area intorno alla nuova rotatoria. Alcune lamentele sulla situazione attuale a Bonascola sono arrivate da un paio di cittadini intervenuti in apertura di consiglio, che hanno sottolineato sporcizia, degrado lasciato dal cantiere, cumuli di rifiuti e insetti, e hanno chiesto all’amministrazione un intervento tempestivo per la pulizia e la sistemazione dell’area, in particolare nel punto del condominio proprio di fronte alla rotatoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondi in arrivo per il decoro della rotatoria

