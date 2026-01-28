Flavio Briatore a Realpolitik

Questa sera, su Rete 4, torna Tommaso Labate con una nuova puntata di Realpolitik. Tra gli ospiti, ci sarà anche Flavio Briatore, pronto a confrontarsi sui temi di attualità e politica. La trasmissione promette dibattiti serrati e analisi dirette, senza troppi fronzoli. Gli spettatori potranno ascoltare le opinioni del manager e imprenditore, che spesso si esprime senza filtri. La puntata si preannuncia interessante, con il pubblico che aspetta di capire cosa ha da dire Briatore sui temi caldi del momento.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 28 gennaio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Al centro del talk ci sarà un'intervista all'imprenditore Flavio Briatore, con cui si discuteranno temi di attualità, analizzando il contesto economico e politico nazionale e internazionale, con approfondimenti sulle dinamiche più recenti del dibattito pubblico. A seguire, spazio alle polemiche legate alla presenza dell' ICE in Italia in vista delle Olimpiadi invernali, in supporto alle operazioni di sicurezza delle delegazioni degli Stati Uniti, in seguito ai recenti episodi in Minnesota che hanno visto protagonisti alcuni agenti federali.

