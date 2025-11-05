Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 5 novembre, con Realpolitik, il talk d’attualità in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 5 novembre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, un’ analisi sulla stabilità del Governo Meloni, tra gli equilibri della maggioranza e le principali sfide che attendono l’Esecutivo nei prossimi mesi. A seguire, una pagina dedicata alla situazione di Roma, dopo le recenti tensioni tra l’ amministrazione comunale ed esponenti di un clan sinti della periferia romana, sfociate nelle minacce rivolte al sindaco Roberto Gualtieri e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik: Flavio Briatore, Francesca Albanese e Virginia Raggi tra gli ospiti