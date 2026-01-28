Fiorentina non resiste al Como 1-3 e saluta la Coppa Italia Piccoli segna e spreca Christensen si fa bucare da Nico Paz Pagelle

La Fiorentina saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta casalinga contro il Como. La squadra viola era partita bene, con Piccoli che aveva portato avanti i suoi dopo pochi minuti, ma poi la partita si è complicata. Nel secondo tempo, il Como ha preso il sopravvento, grazie anche a Nico Paz, che ha segnato il gol decisivo. La difesa viola ha combinato un pasticcio, con Christensen che si è fatto superare facilmente. La Fiorentina esce di scena presto, con molte domande da porsi sulla tenuta difensiva e sulla capacità di reagire alle difficoltà.

Addio Coppa Italia. Resiste un tempo, la Fiorentina, va addirittura in vantaggio con un gran gol di Piccoli dopo otto minuti, ma il Como prima pareggia, poi manda in campo Nico Paz, "astro nascente" costruito da Fabregas, autore, nella ripresa, del gol che ribalta la partita aiutato da una "papera" colossale di Christensen. Pochi minuti dopo è Piccoli ad allungarsi troppo la palla facendo sfumare l'occasione del possibile pareggio. Quindi l'ingresso in campo di Alvaro Morata (al posto di Paz) che la chiude con un pesante uno a tre. Dopo una quarantina d'anni, il Como approda ai quarti di finale della Coppa.

