Fiducia dei consumatori in lieve aumento ma gli italiani comprano meno

La fiducia dei consumatori italiani è leggermente salita, anche se di poco. Secondo i dati dell’Istat, le opinioni sulla situazione economica e le prospettive future sono migliorate, ma gli italiani continuano a spendere meno. La crescita rimane molto contenuta, e molti preferiscono aspettare prima di tornare a fare acquisti più grandi.

L'Istat registra una fiducia dei consumatori in lieve, quasi impercettibile, aumento. Tra i consumatori, si evidenzia un miglioramento delle opinioni sul quadro economico nazionale e sulla situazione futura. Ma le valutazioni sul presente sono improntate ad una maggior cautela. Lo afferma l'Istituto di Statistica; l'aumento è da 96,6 a 96,8; per le imprese aumenta da 96,6 a 97,6. Consumatori, il presente resta incerto. Il lieve avanzamento della fiducia dei consumatori è sostenuto principalmente da due fattori: il miglioramento delle attese sulla situazione economica generale, inclusa la disoccupazione;.

