Fiamme in appartamento a Poviglio salva pensionata

Una pensionata di quasi ottant’anni è stata salvata questa notte da un incendio scoppiato nel suo appartamento a Poviglio, in via Romana. Le fiamme hanno causato caos nel palazzo, ma i vigili del fuoco sono riusciti a portar via la donna in tempo, evitando il peggio. Al momento, ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio.

Poviglio (Reggio Emilia), 28 gennaio 2026 - Momenti di paura nella notte in una palazzina di via Romana a Poviglio, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento abitato da una pensionata di quasi ottant’anni di età. Poco dopo la mezzanotte è scattato l’allarme, quando nell’edificio si è diffuso un fumo denso che arrivava da uno degli alloggi. Forse per una sigaretta lasciata accesa si è verificato l’incendio che ha coinvolto in particolare un divano e altri arredi che erano attorno. I vicini di casa sono subito intervenuti per circoscrivere il rogo, mentre gli altri abitanti si recavano all’esterno dell’edificio, per mettersi al sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiamme in appartamento a Poviglio, salva pensionata Approfondimenti su Poviglio Fiamme Macellaio eroe salva un’anziana dall’appartamento in fiamme: "Il suo esempio deve ispirare tutti noi" Fiamme e fumo in casa. Pensionata di 90 anni salvata dai carabinieri Una pensionata di 90 anni è stata salvata dai Carabinieri in seguito a un incendio domestico a Sansepolcro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Poviglio Fiamme Argomenti discussi: Fiamme in casa a Follonica, una persona in ospedale; Incendio in appartamento a Follonica; Fiamme in un appartamento a Villacidro, l’incendio partito dal caminetto; Incendio in città, distrutto l’appartamento. All’interno c’era una persona salvata dai Vigili del fuoco dalla terrazza. Incendio in via Schivardi a Brescia, grave una donna rimasta intossicataL’incendio è divampato nella cucina di un appartamento al secondo piano del «condominio Daniela» una palazzina che si affaccia su una via chiusa. Le cause devono essere accertate e gli inquirenti – ... giornaledibrescia.it Magenta, paura nella notte alle Aler di via Toti: fiamme in un appartamento, donna in salvoMomenti di forte apprensione nella notte a Magenta, dove un incendio si è sviluppato ini un appartamento del complesso Aler di via Toti. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando le fiamme ... ticinonotizie.it Le fiamme hanno avvolto un appartamento nella tarda serata di ieri. I vicini: «Gli scoppi e poi il fuoco» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.