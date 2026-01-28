Fiamma Olimpica | dove passa e dove no tra Saronno e Seveso

La Fiamma Olimpica passerà tra Saronno e Seveso il 4 febbraio. In Lombardia, il percorso coinvolgerà vari comuni della provincia di Varese e della Brianza. A Saronno si aspetta un momento molto atteso, poi la fiamma arriverà a Seveso. La giornata si preannuncia ricca di emozioni per chi seguirà il passaggio.

A Seveso, la Fiamma olimpica attraversa le strade della città in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

