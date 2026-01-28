Fiabe Nere all’Ivelise | quando l’horror diventa esperienza dal vivo

Quando entra nell’Ivelise, ci si trova subito davanti a un’esperienza diversa dal solito. “Fiabe Nere” trasforma l’escape room in un’azione dal vivo, mescolando teatro immersivo e horror psicologico. I partecipanti vengono coinvolti in una storia inquietante, tra ambientazioni cupe e atmosfere tese. La sfida è rimanere lucidi mentre si cerca di risolvere gli enigmi, senza perdere la testa. Un modo nuovo di vivere l’horror, che fa sentire tutti protagonisti di una vera e propria avventura spaventosa.

Cosa: “Fiabe Nere”, una Escape Room Live Experience che unisce teatro immersivo e horror psicologico.. Dove e Quando: Teatro Ivelise, Roma – Per tutto il mese di febbraio, ore 21:00.. Perché: Per vivere un’esperienza in cui lo spettatore non guarda solo la storia, ma ne diventa protagonista attivo risolvendo enigmi legati alla psiche dei personaggi.. Dimenticate il “C’era una volta” rassicurante e i lieto fine zuccherosi della tradizione disneyana. A febbraio, il Teatro Ivelise scardina le convenzioni del palcoscenico per trascinare il pubblico in un incubo a occhi aperti con “Fiabe Nere”. Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di una Escape Room Live Experience firmata dalla Dark Moon Theatre Company, dove la barriera tra attore e spettatore crolla definitivamente, lasciando spazio a un’interazione viscerale e inquietante. 🔗 Leggi su Ezrome.it

