Gli scrittori stranieri e Napoli | sabato 22 serata alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri con autori e traduttori

Napoli compie 2500 anni e lo celebra con una serata dedicata alla letteratura internazionale. L’evento, in programma sabato 22 novembre, a partire dalle ore 18,30, presso la Feltrinelli di piazza dei Martiri, propone letture di autori dell’ultimo secolo che hanno soggiornato in città e ne hanno raccontato l’anima nelle loro opere. La serata vedrà la partecipazione di alcuni degli autori stessi, insieme a un folto gruppo di traduttrici e traduttori editoriali, valorizzando così anche il mestiere della traduzione, spesso fondamentale per far conoscere al mondo le voci di Napoli. L’iniziativa nasce grazie al sostegno dell’Accademia d’Ungheria in Roma, che ha creduto nel progetto fin dal suo esordio, e alla collaborazione di Strade – Traduttori Editoriali e delle librerie Feltrinelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it