Così l’Italia immagina uno scudo anti-missile per proteggere l’Europa

Uno scudo antimissile europeo, partecipato, aperto al contributo di tutti coloro che vorranno farne parte e con gli strumenti già a loro disposizione. È il senso di Michelangelo Dome: l’ambizioso progetto di Leonardo, il principale gruppo italiano della difesa e dell’aerospazio. La necessità di proteggere in fretta il continente dalle minacce aeree, i droni come i più preoccupanti missili balistici, si è fatta pressante ma si scontra con la realtà dei fatti che vede ogni Paese europeo intento a dotarsi di sistemi di difesa che non dialogano tra loro. Ognuno con i propri radar, i propri centri di comando, i propri sistemi d’arma. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Così l’Italia immagina uno scudo anti-missile per proteggere l’Europa

