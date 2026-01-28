Fabrizio Spada mette in guardia sull’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo lui, questa tecnologia può manipolare il consenso e diffondere disinformazione, come i deepfake. Spada chiede di intervenire subito per fermare questi rischi e proteggere il funzionamento della democrazia.

L’intelligenza artificiale non è più soltanto una leva di innovazione tecnologica, ma una nuova frontiera di rischio per la sicurezza democratica. È questo il quadro emerso alla Camera dei Deputati, nel corso della conferenza stampa “L’Intelligenza Artificiale come Arma: l’identikit della nuova minaccia digitale”, promossa su iniziativa dell’on. Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Affari Europei, e organizzata dall’ ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. A portare la visione delle istituzioni europee è stato Fabrizio Spada, responsabile delle relazioni istituzionali degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, che ha posto l’accento in particolare sull’impatto dell’AI sulle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fabrizio Spada: “L’Intelligenza artificiale può manipolare il consenso, la priorità è fermare disinformazione e deepfake”



Fabrizio Spada, 'Ue chiamata a confrontarsi con trasformazione tecnologica rapida'Nel corso della presentazione di ConnectED Mind, la nuova startup nata da un accordo quadro di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e la Fondazione Aises-Spes Aca ... ansa.it

