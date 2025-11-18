Infortunio Bremer blitz a Lione e semaforo verde dal luminare | da oggi potrà… Fissata la data del rientro

Infortunio Bremer, blitz a Lione e semaforo verde dal luminare: da oggi potrà. Fissata la data del rientro del centrale brasiliano. Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di  Gleison Bremer  è ufficialmente iniziato. La giornata di ieri ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di recupero del difensore brasiliano, che vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo l’ennesimo stop. Il centrale bianconero è volato in Francia per un  blitz decisivo a Lione, dove si è sottoposto a una visita di controllo cruciale presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz. Ad attenderlo c’era il luminare che lo ha operato in entrambe le occasioni, il professor  Bertrand Sonnery-Cottet, lo specialista che era intervenuto sul suo ginocchio sinistro nell’ottobre 2024 per i legamenti e, di nuovo, il mese scorso per la pulizia del menisco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

