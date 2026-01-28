Euthentic Voices per la Consulta degli Studenti candidatura ad un premio europeo

La Consulta provinciale degli Studenti ha deciso di candidarsi al Premio europeo Carlo Magno per la Gioventù. L’obiettivo è far conoscere il progetto Euthentic Voices, promosso dal Consorzio Sol. La candidatura arriva in un momento in cui i giovani cercano di farsi ascoltare e di portare avanti iniziative significative.

Un progetto già concluso nelle sue attività principali, che trova ora un momento di chiusura simbolica e di rilancio dei suoi esiti La Consulta provinciale degli Studenti presenterà la propria candidatura al Premio europeo Carlo Magno per la Gioventù, proponendo il progetto Euthentic Voices promosso dal Consorzio Sol.Co. in partenariato con Comune di Piacenza, Consulta Provinciale Studenti, Rete Piacenza Orienta, enti di formazione Tutor e Don Orione, con il sostegno della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea. Un progetto già concluso nelle sue attività principali, che trova ora un momento di chiusura simbolica e di rilancio dei suoi esiti, traducendo concretamente gli apprendimenti dei giovani coinvolti in una prospettiva europea di partecipazione attiva e cittadinanza consapevole.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

