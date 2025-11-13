Consulta Provinciale degli Studenti CPS al ‘Rummo’ la prima assemblea plenaria
Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta oggi, presso il Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento, la prima assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) di Benevento per l’anno scolastico 20252026. Durante l’incontro è stata ufficialmente costituita la nuova Giunta Esecutiva per il biennio 20252027. A guidare la Consulta sarà Antonio Maria Del Prete, studente del Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento, eletto Presidente. Al suo fianco, in qualità di Vicepresidente, Miriam Concetta Iannotta dell’Istituto “De’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti. Nel suo primo intervento da Presidente, Del Prete, dopo aver accolto il passaggio del testimone da parte del presidente uscente Gennaro Di Natale che da universitario rivestirà l’incarico di tutor CPS, ha dichiarato: “Sono felice del gruppo che si è creato: grazie alla sinergia evidente fin dalla nostra prima assemblea plenaria, sono certo che riusciremo a trasformare le idee in progetti concreti e duraturi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
